شيخ الأزهر يستقبل الرئيس الفرنسى والوفد المرافق له

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمقر مشيخة الأزهر اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له وذلك فى إطار زيارته الحالية لمصر. وكان فضيلة الإمام الأكبر ووفد من هيئة كبار العلماء على رأس مستقبلى الرئيس الفرنسى لدى وصوله إلى مقر المشيخة قادما من الكاتدرائية. ورحب الإمام الأكبر بالرئيس الفرنسى والوفد المرافق له فى زيارته لمقر المشيخة.

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