شكرا لقرائتكم خبر عن مميش من البرلمان: 600 مليون دولار زيادة فى إيرادات القناة خلال 2017/2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، عن تحقيق هيئة قناة السويس زيادة فى الإيرادات بلغت 600 مليون دولار فى نهاية العام المالى 2017/2018 عن العام السابق له 2016/2017، لافتا إلى أنها أعلى زيادة فى تاريخ القناة، وكانت كفيلة بتغطية تكلفة حفر قناة السويس الجديدة.

وأكد مميش، على وجود ارتباط كبير بين حركة الملاحة بقناة السويس والعمل بالمنطقة الاقتصادية للقناة، لافتا إلى أن زيادة حركة العبور بالقناة يخلق صناعات بالمنطقة، قائلا "لدينا عقلية صناعية كبيرة وآن الأوان لاستغلالها الفترة المُقبلة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة استراتيجية هيئة قناة السويس بشأن الصناعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية للقناة باعتبارها قاطرة تنمية مصر لخدمة السفن العابرة لأهميته في تحقيق قيمة مضافة والمنافسة الدولية وتعظيم عوائد القناة، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.