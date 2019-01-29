شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يقيم منافذ لبيع السلع الغذائية واللحوم بالأسكندرية والبحيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية بإقامة عدد من منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقة المنتزة، لرفع المعاناة عن المواطن البسيط فى محافظة الإسكندرية.
كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة البحيرة، عددا من المنافذ لبيع اللحوم والأسماك والسلع الغذائية باسعار مخفضة عدد من مدن المحافظة من بينها "شبراخيت و الرحمانية و دمنهور".
يأتى ذلك فى إطار السياسة التى يتبناها الحزب والتى تتضمن تنظيم ندوات تثقيفية وإقامة عدد من المنافذ لبيع المنتجات والسلع الأساسية وحملات للكشف المجانى وتوزيع العلاج على المرضى وتوزيع" بطاطين"على المواطنين، للتخفيف عنهم من أعباء المعيشة.
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