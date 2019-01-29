شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: تقدمنا بقانون للبرلمان يدعم اللامركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن هناك تعاون وثيق بين وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى لإطلاق مشروع مسابقة التطبيقات لشباب الجامعات بدء من الأسبوع المقبل، موضحة أن الجائزة تعد خطوة مهمة فى سياق جهود الطرفين لتفعيل الشراكة الاستراتيجية فى مجال التحديث الحكومى فى الجهاز الإدارى للدولة، فضلا عن المساهمة فى إيجاد حلول عملية تضمن تحقيق نقلة نوعية فى الخدمات الحكومية فى مصر، وتمكين الشباب من المشاركة فى تطوير العمل الحكومي، وخاصة طلبة الجامعات وذلك بالمشاركة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، مشيرة إلى أن الشباب هم الايقونة التى من خلالها يتم النهوض بالدولة فى ظل التحديات الراهنة.

أضافت السعيد، خلال كلمتها بمنتدى شباب الجامعات، الذى ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان بحضور الدكتور طايع عبداللطيف، مدير المعهد، أن المدارس والجامعات الحكومية أصبحت غير قادرة على استيعاب كافة الطلاب، نظرا لتزايد أعداها سنويا، موضحة أن الدولة اتجهت منذ فترة للتوسع فى إنشاء جامعات حكومية وجامعات أهلية وخاصة، لاحتواء التزايد المستمر فى اعداد الطلاب سنويا، لافتة إلى أن الطبقة المتوسطة هى أكثر الفئات المستهدفة من قبل الدولة للنهوض بها فى شتى القطاعات.

وأشادت السعيد، بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع بعض الوزارات بالدولة، فى قرارتها بانشاءا عدد ا من الجامعات التكنولوجية لربط البحث العلمى بالصناعة والتطبيق وسوق العمل، موضحة أن وزارة التخطيط تسعى حاليا لتقليل نسبة الفجوة بين الخريجين ومتطلبات المجتمع.

وتابعت أن الوزارة التخطيط، قامت بإنشاء وحدة شباب 2030 من أجل العمل وتقديم المساعدة لكافة المشروعات المتوسطة لطلاب الجامعات، لافتة الى أن الوزارة تقدمت منذ فترة قانون لمجلس النواب، يهدف إلى إلغاء المركزية وإرثاء مبدأ اللامركزية، يسمح لكل محافظة بوضع الخطة الاقتصادية والمجتمعية لها وفقا لاحتياجتها الخدمية.

وقالت الدكتور هالة السعيد، إن الحكومة تعمل فى الوقت الحالى على الاستثمار فى البنية التحتية، مضيفة: "اللى اتصرف فى 30 سنة قبل 2011 صرفناه فى 3 سنين، والوزارة أطلقت حاضنات الأعمال فى الجامعات للاستفادة من مشروعات الطلاب وأفكارهم، معلنة عن خطة الوزارة للاستفادة من مشروعات التخرج لطلاب الجامعات، التى تتعلق بالتخطيط، وأن الوزارة ستدرس مشروعات التخرج الخاصة بالطلاب والاستفادة منها بشكل تطبيقى، إضافة إلى توجيه المشروعات لحل ومعالجة التحديات التى تواجهها مصر.