شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يفتتح مؤتمر الصحة الأفريقى للتعاون مع القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتح اليوم بالقاهرة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤتمر الصحة الأفريقى الأول والذى يستمر على مدى 4 فى الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير.

ويناقش المؤتمر الموضوعات المتعلقة بقطاعات الطب المختلفة مثل تخصص الأورام، وأمراض الكبد، وعلى رأسها الفيروسات الكبدية "سى وبى"، وأمراض الدم، وطب الأطفال، والعظام، والكلى، والصحة العامة، والتغذية، والصيدلة، والطب البيطرى، والتمريض، والتعليم الطبى المستمر، بالإضافة إلى طب الأسنان، ويعقد المؤتمر برئاسة الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا، ، ونائب رئيس المؤتمر الدكتور محمود شكل، وسكرتير عام المؤتمر الدكتورة نهال المشد.

من جانبها قالت الدكتورة نهال المشد أستاذ علاج الأورام سكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى لتطوير التعاون الأفريقى فى المجالات الطبية، والدوائية وتبادل الخبرات، ونشر الأبحاث العلمية، بهدف توقيع بروتوكولات تعاون مع الجانب الأفريقى، والتى تخدم المجالات الطبية فى التخصصات التى يستعرضها المؤتمر.

ويشارك فى المؤتمر مجموعة من رؤساء الجامعات الأفريقية، وبعض رؤساء الجامعات المصرية، بالإضافة إلى مجموعة من الطلبة الأفارقة، والمصريين من كليات الطب المختلفة.

وأضافت أنه من واقع الدور الاستراتيجى الذى كان ولا يزال من أولويات مصر حكومة وشعبا للتعاون مع القارة الأفريقية، ومن خلال بناء جسور التعاون من المعرفة، ومد يد العون للتعاون المشترك مع كافة الأشقاء ومن كافة المستويات التى تشمل الاهتمام بصحة المواطن الأفريقى، ومن قلب القارة الأفريقية وقلب وسط الدلتا، تطلق جامعة طنطا مبادرة للتعاون مع القارة الأفريقية من خلال مؤتمر الصحة الافريقى الأول ليكون عام 2019 عام الريادة المصرية الأفريقية، للتعليم الطبى المستمر بأفريقيا، لتفعيل منظومة صحية علمية تعاونية فى المجالات الطبية، والدوائية، والعلمية، وفى مجالات نشر الأبحاث العلمية.

وأكدت أن المؤتمر يهدف إلى تعاون أفريقى موسع فى المجالات الطبية، والعلاجية، وتبادل الخبرات ونشر الأبحاث العلمية من خلال بروتوكولات تهتم بالتعليم الطبى المستمر فى هذه المجالات، فى صيغة عالمية بدعوة من كليات الطب، وطب الأسنان والصيدلة، والتمريض بجامعة طنطا إلى جموع المهتمين بالشأن الطبى والعلاجى والعلمى الافريقى على مستوى قارة أفريقيا، والعالم أجمع بهدف مشاركة الأطباء وتعلمهم من الخبراء بالطب، والرعاية الصحية، والتعليم المهنى والعمل على نشر أفضل الأبحاث المعتمدة دوليا فى مجال التعليم الطبى المستمر.

حضر المؤتمر عدد كبير من الوزراء السابقين والحاليين، والأساقفة، ومسئولين من القوات المسلحة والشرطة، باشتراك عدد من الوزارات، والكنسية والجامعات، ووزارة الصحة.