شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يستقبل وفد من هيئة كهرباء فرنسا لبحث سبل التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل صباح اليوم الثلاثاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفد من هيئة كهرباء فرنسا EDF ، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة، بحضور عدد من قيادات القطاع .

وأكد الدكتور شاكر خلال اللقاء على تطلع جمهورية مصر العربية لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل الدول حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية.

وأشاد شاكر بعمق العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون بين الحكومتين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

وأضاف أن مصر اتخذت العدید من المبادرات خلال السنوات القلیلة الماضیة للتحول فى الطاقة من أجل تعزیزوفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقلیدية والمتجددة، كفاءة الطاقة، الشبكات الذكیة والربط الكهربائى، فضلاً عن تعزیز الشفافیة وتطبیق نظام الحوكمة.

أشاد رئيس وفد EDF بما تم من إنجازات في قطاع الكهرباء والطاقة المصرى والاهتمام الذى يوليه للتطوير فى كافة القطاعات، كما أعرب عن تقديره أيضاً للإمكانيات الهائلة التى تمتلكها مصر والإهتمام الذى توليه للتوسع فى الطاقات المتجددة .

واستعرض إمكانيات EDF للتعاون مع قطاع الكهرباء المصرى فى مختلف مجالات الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة سواء كانت شمسية و مركزات الطاقة الشمسيةCSP أو طاقة رياح ، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة، وتبادل الخبرات للتعرف على احدث التكنولوجيات فى مجال الشبكات الذكية والعدادات الذكية ، ومشروعات الضخ والتخزين.

وتم خلال اللقاء استعراض ما يقوم به القطاع لتطوير شبكات النقل والتوزيع والتحكمات، موضحاً أن القطاع يرحب بالأفكارالجديدة وطلب تقديم مقترح يتضمن عدد من المشروعات الريادية القابلة للتطبيق لتحقيق الإستفادة لكل من قطاع الكهرباء و EDF، موجهابالتنسيق لبحث آليات التعاون بينهما.

وأشار شاكر إلى خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

وأعرب شاكر عن إهتمام القطاع بالتعاون فى مجال تحسين كفاءة الطاقة وما تم التوصل إليه فى تكنولوجيات مركزات الطاقة الشمسية CSP ، وأيضاً تكنولوجيا مشروعات الضخ والتخزين خاصة أن هناك موقعين إضافيين فى صعيد مصربخلاف المشروع الجارى تنفيذه فى عتاقة بالتعاون مع شركة ساينو هايدرو الصينية ، وذلك ضمن خطة القطاع لإقامة مشروعات من هذا النوع.

كما أبدى شاكر اهتمامه بالتعاون فى تطوير مراكز التحكم طبقاً لأحدث التكنولوجيات ضمن خطة القطاع للتحول إلى الشبكة الذكية.

وأشار شاكر خلال اللقاء إلى النجاح الذى حققة قطاع الكهرباء فى إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات.

وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

وأوضح أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط ومن بينها EPC+ Finance ، BOO، IPP ، PPP ، وتعريفة التغذية FIT ، و الـAuctions .

ونجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد "32" شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT ، مما يعكس إهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم فى توفير الطاقة .

وأبدى الوزير فى نهاية اللقاء رغبة القطاع فى الاستفادة من التكنولوجيات المتاحة لدى EDF،مشيراً أنه سيتم تذليل كفاة العقبات لدعم وتعزيز التعاون بين الجانبين.