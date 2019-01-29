شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى تقريراً مقدمًا من د.أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة و الدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، حول فعاليات اليوم الثانى للملتقى الأول للجامعات المصرية للطلاب الوافدين، الذى تستضيفه جامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي خلال الفترة من 27 – 29 يناير الجارى، الذى افتتحه الدكتور خالد عبدالغفار بحضور عدد من رؤساء الجامعات والمستشارين الثقافيين للدول العربية والأجنبية، وبمشاركة أكثر من 608 طالب وافد من 17 جامعة مصرية.

وأشار التقرير إلى أن اليوم الثانى شهد العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية، حيث انطلق ماراثون الدراجات الذى مر بالقرية الأوليمبية والحديقة الدولية بالجامعة والحضانة الدولية لأبناء الطلاب الوافدين وكذا المدينة الجامعية للطلاب الوافدين كما شهد اليوم ورش عمل لتدريب الطلاب الوافدين على التخاطب بلغة الإشارة، قدمها طالبات كلية رياض الأطفال، وكذا أنشطة فنية ومسابقات للرسم بالرصاص، ومسابقات العزف والغناء والشعر والألعاب الإلكترونية.

وأضاف التقرير أنه تم إقامة ندوة ثقافية بعنوان "حوار الثقافات والشعوب" لعرض الثقافات المختلفة للشعوب والتعارف بينهم، كما قام الطلاب الوافدين بتعريف أنفسهم، مستعرضين تجاربهم حول الدراسة في مصر، وقدموا عروضًا غنائية مميزة لدولهم.

وأوضح التقرير أنه تم تنظيم مسابقة العباقرة للطلاب الوافدين ضمن أنشطة المسابقات الثقافية والعلمية، وتضمنت طرح عدد من الأسئلة في مختلف المجالات العلمية والأدبية والرياضية والفنية والمعلومات العامة، وفازت جامعة المنصورة بالمركز الأول، وجامعة المنيا بالمركز الثاني، وجامعة سوهاج بالمركز الثالث.

كما تناول التقرير نتائج منافسات الألعاب الرياضية المختلفة من كرة قدم وتنس طاولة وكرة سلة وسباحة، وغيرها من الألعاب المختلفة، التي شارك فيها الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.

وأكدت الدكتور ة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين على نجاح فعاليات الملتقى، ودوره في تفعيل الحوار الثقافي والرياضي بين الطلاب الدارسين في مصر من مختلف الجنسيات، كما أشارت في ذات السياق إلى أنه على هامش فعاليات الملتقى كان هناك نشاط موازي للمراكز الثقافية للجاليات، فكانت الأمسية الأولى للمركز الثقافي الإندونيسي بحضور المستشار الثقافي وأعضاء السفارة، وتم تقديم اُمسية كاملة، تضمنت مسرحية مصرية لطلاب مصريين، وأقيمت أمسية يمنية بمشاركة المستشار الثقافي اليمني ، وسيتم تنظيم أمسية ثقافية أخرى، ستقيمها غرفة القدس الفلسطينية والمركز الثقافي السوداني.