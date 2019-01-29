شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع رئيس زامبيا التعاون المشترك وينقل إليه تحيات الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص ادجار شجوا لونجو رئيس زامبيا على لقاء د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والوفد المرافق له خلال زيارتهم الحالية لزامبيا.

ويقول أبوستيت أن الرئيسي الزامبي حمله نقل تحياته للرئيس السيسى وتطلعه للقائه اثناء القمة الإفريقية القادمة كما يتطلع إلى زيارة الرئيس السيسى لزامبيا أيضا الرئيس الزامبى أكد على اهتمامه بتطوير العلاقات ما بين الدولتين وتقديره للجهود المبذولة فى تنفيذ المشروعات الزراعية لكى تتمكن زامبيا من رفع كفاءة استغلال الموارد المائية و الأراضى الخصبة بها من خلال الاستعانة بالخبرات المصرية.

وأضاف أبو ستيت أن الوفد المصرى حظى بحفاوة الاستقبال خلال لقائه مع الرئيس ادجار شجوا لونجو الذي تم في حضور وزراء الخارجية و الزراعة و الأمن الداخلي و الثروة الحيوانية و السمكية .

وبعد اللقاء الرئيس اصطحب الوفد المصري فى جولة تفقدية سيرا على الأقدام فى حديقة القصر الجمهوري احتفاءا بهم وتقديرا لهم

وعلى هاشم زيارته إلى زامبيا وزير الزراعة تفقد مركز فحص و إعتماد التقاوى. وعقد لقاء مفتوح مع المستثمرين المصريين فى المجال الزراعى في مقر السفارة المصرية بحضور السفير أحمد مصطفى سفير مصر في لوساكا،

ابوستيت يؤكد ان مجالات الاستثمار الزراعى فى زامبيا واعدة خاصة فى زراعة الخضروات والفاكهة و الذرة الشامية و فول الصويا . فضلا عن الاستقرار السياسي و الاجتماعي فى البلاد.

يذكر أن وزير الزراعة يقوم بزيارة حاليا الى دولة زامبيا يرافقه د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ماهر المغربي المدير التنفيذي للمزارع المصرية في أفريقيا وخلال الزيارة قام ابوستيت بافتتاح اول صوبة مصرية لإنتاج الخضر في زامبيا كما وقع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مشتركة جديدة هناك،

وأشار وزير الزراعة أن مصر لديها 8 مزراع نموذجية مشتركة مع دول النيجر، زنجبار، زامبيا، مالي، الكونغو، توجو، إريتريا، أوغندا ومن المستهدف ان يصل عدد المزارع النموذجية المصرية في أفريقيا إلى 21 مزرعة بحلول عام 2021 بحيث يتم تقديم الدعم الفني والبحثي والعلمي والخبرات المصرية لهذه الدول ويأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس السيسي بالعلاقات المصرية الافريقية.



