شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. مهاب مميش يؤكد استحالة منافسة أى خط سكة حديد لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مميش، أن طريق الحرير يعتمد على حزام برى وطريق بحرى، لافتا إلى أن عربة السكة الحديد تحمل حاوية واحدة والمركب تحمل 24 ألف حاوية، ما يجعل منافسة أى خط سكة حديد لقناة السويس أمرا مُستحيلا.

وأوضح مميش، أن قناة السويس ستكون قلب التجارة العالمية بعد اختزال وقت الإبحار بها، مشيرا إلى أن مصر دخلت ضمن مبادرة الحزام والطريق من خلال قناة السويس، مضيفا أن مصر تملك عبقرية المكان من خلال استغلال سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة إستراتيجية هيئة قناة السويس بشأن الصناعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية للقناة باعتبارها قاطرة تنمية مصر لخدمة السفن العابرة لأهميته في تحقيق قيمة مضافة والمنافسة الدولية وتعظيم عوائد القناة.

وأكد الفريق مهاب مميش، أن المستثمرين بدأوا فى السعى لكل متر أرض فى المنطقة، لافتا إلى أن التجارة العالمية تتحول الآن من الشرق للغرب بدلا من الشمال للجنوب بعد ظهور الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية التى بدأت فى غزو السوق الأوروبى.

وأوضح مميش، أنه قد آن الأوان لاستغلال عبقرية موقع قناة السويس الجغرافى لخلق الصناعات وتوفير فرص العمل للشباب، مضيفا "الرئيس السيسي قال إنه لو لم نحصل على أموال وخلقنا فرص عمل للشباب فهذا مكسب فى حد ذاته".



































