اليوم.. وفد من "أفريقية النواب" يتوجه إلى أديس أبابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
يتوجه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، على رأس وفد برلماني بعضوية النائب ماجد أبوالخير، وكيل اللجنة والنائب حاتم باشات، مساء اليوم، إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا؛ للقاء رئيس مجلس النواب الإثيوبي ورئيس لجنة الشئون الخارجية عصر غد الأربعاء.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وكذلك رئيس جامعة أديس أبابا.
الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد الأولى منذ أكثر من عشرة أعوام.
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