نائب السويس يكرم مهاب مميش ويمنحه درع المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
كرم النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، وعضو تكتل 25/30، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، ومنحه درع شكر وتقدير من محافظة السويس؛ لما يُبذله من جُهد في تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد فرج عامر، وبحضور الفريق مهاب مميش.
ولاقت الواقعة، ترحيب عدد كبير من النواب، الذين وصفوا التكريم، بانه تكريم الشعب للفريق مهاب مميش.، لما يبذله من جهود فى منطقة قناة السويس.
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