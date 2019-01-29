رئيس "استئناف القاهرة" يقرر نقل 4 دوائر جنائية بالجيزة في محكمة "الكيلو 105 إسكندرية صحراوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، نقل 4 دوائر بجنايات الجيزة إلى قاعة المحكمة في الكيلو 105 طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

ووفق القرار رقم 33 لسنة 2018، يتم نقل الدوائر، 18، 13، 21، 26 (جنايات الجيزة) إلى قاعة المخكمة سالف ذكرها.

وتختص الدائرة 13، بأقسام ( أطفيح- الصف- الشيخ زايد)، ويحال إليها جميع القضايا المتداولة أمام الدائرة 6 جنايات جيزة، ما لم يكن قد اتخذ إجراء من إجراءات التحقيق، وتعقد في الأسبوع الأول من كل شهر.

وتختص الدائرة (18)، ذات اختصاصها (الهرم فردي، الواحات)، وتنعقد في الأسبوع الثاني من كل شهر.

وتختص الدائرة (21)، بذات اختصاصها (الهرم زوجي)، وتنعقد في الأسبوع الثالث من كل شهر.

وتختص الدائرة (26)، بأقسام ( أوسيم زوجي، أكتوبر)، وتحال إليها القضايا المتداولة أمام الدائرتين (8 و22) جنايات جيزة، ما لم يكن قد اتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، وتنعقد بالأسبوع الرابع من كل شهر.