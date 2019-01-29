الداخلية تواصل حربها على "السحر والجمال".. الأمن يضبط متهمين بحوزتهم كمية من المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها على منطقة "السحر والجمال"، وتمكنت قوات الأمن خلال الحملة من ضبط شخصين من العناصر الإجرامية بحوزتهما سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة )

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ منطقة السحر والجمال الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، مكاناً لترويج المواد المخدرة.. فقد قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى بتوجيه حملة أمنية مكبرة إستهدفت المنطقة المشار إليها.

وأضافت الداخلية في بيانها؛ أسفرت جهود مجموعات العمل عن ضبط "محمد.ح"،35 سنة، عاطل، مُقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، سبق إتهامه فى قضيتى "سرقة ، ضرب أفضى إلى موت" والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات" – لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بمدينة العاشر من رمضان وحيازته لأسلحة نارية؛ وبحوزته (بندقية آلية و9 طلقات من ذات العيار – 200 جرام من مخدر الحشيش - هاتف محمول - مبلغ مالي) .

كما تم ضبط "ربيع. س"، 35 سنة ،عاطل ، مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس - بالشرقية، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب" ، والمحكوم عليه فيها غيابياً بالحبس "أسبوع" – لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة ،وخاصة مخدر الهيروين على نطاق واسع بمدينة العاشر من رمضان .. وبحوزته (100جرام لمخدر الهيروين - هاتف محمول).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.