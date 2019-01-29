السجن المشدد 7 سنوات لمتهمين وغرامة 20 ألف جنيه في "أحداث عنف الظاهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهما، ووضع المحكوم عليهما بمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كما قضت المحكمة باعتبار الحكم الغيابي السابق بحكم المحكوم عليه حسين خميس عبد الحميد مازال قائما، في إعادة إجراءات محاكمتهم في "أحداث عنف الظاهر".

وجاء أسماء المتهمين الصادر بحقهم الحكم هم: " محمود عبد العزيز محمد، ومحمد السيد عبد المقصود، حسين خميس عبد الحميد" .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وبحضور شادي سيف ممثل النيابة العامة، وسكرتارية معتز مدحت.

وكانت النيابة العامة طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين حيث تبين في أمر إحالة المتهمين وقال إنه في ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة انضموا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في اداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وادوات مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.

واستعرضوا واخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجنى عليهم الوارد اسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الاذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطو عليهم بان تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من اعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرة متوجهين منطقة الظاهر وشارع رمسيس وغمرة بعضهم حال اسلحة نارية وبيضاء وادوات معدة للاعتداء على الاشخاص.

وقد اقترنت بالجريمة السابقة جناية قتل عمد ذلك لانهم في ذات المكان والزمان سالفي الذكر قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه أحمد صلاح البيومي عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النية على قتل من يتصادف وجوده في محيط الاحداث واعدوا لهذا الغرض الأسلة والادوات سالفة البيات.