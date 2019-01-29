مصر | سقوط مدير شركة هارب من 145 حكما قضائيا مختبأ بالإسكندرية

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سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، مدير شركة هارب من 145 حكما قضائيا مختبأ بالإسكندرية، وذلك عقب ملاحقات استمرت عدة أشهر.

وكان اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية تلقى إخطارا يفيد بتمكن الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط المحكوم عليه "رجب. م. إ"، 56 سنة، مدير إنتاج بإحدى شركات تجميد وتصنيع اللحوم، ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية مطلوب التنفيذ عليه في 145 حكما قضائيا صادرا ضده بتهم "غــش" بإجمالي مدد عقوبات بلغت 67 سنة حبس، وكفالات بلغت حوالي 240 ألف جنيه وغرامات بلغت 780 ألف جنيه وذلك بمكان اختبائه بمنطقة أبيس بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.