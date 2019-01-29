مصر | سقوط مدير شركة هارب من 145 حكما قضائيا مختبأ بالإسكندرية

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سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، مدير شركة هارب من 145 حكما قضائيا مختبأ بالإسكندرية، وذلك عقب ملاحقات استمرت عدة أشهر.
وكان اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية تلقى إخطارا يفيد بتمكن الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط المحكوم عليه "رجب. م. إ"، 56 سنة، مدير إنتاج بإحدى شركات تجميد وتصنيع اللحوم، ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية مطلوب التنفيذ عليه في 145 حكما قضائيا صادرا ضده بتهم "غــش" بإجمالي مدد عقوبات بلغت 67 سنة حبس، وكفالات بلغت حوالي 240 ألف جنيه وغرامات بلغت 780 ألف جنيه وذلك بمكان اختبائه بمنطقة أبيس بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
تجديد حبس متهمة في مقتل "عريس عين شمس"
جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح عين شمس حبس متهمة جديدة في مقتل «عريس» بمساكن عين شمس بسبب خلافات سابقة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت النيابة تحت إشراف احمد عز المحامي العام، قررت حبس متهم 4ايام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت بسرعة ضبط وإحضار متهمين آخرين.
وكان قد تمكن فريق من مباحث قسم شرطة عين شمس، من إلقاء القبض على متهمة جديدة في مقتل عريس بسبب خلافات سابقة.
وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي مباحث قسم شرطة عين شمس إخطار من المستشفى بوصول شاب في العقد الثالث من العمر مصابا بطعنات نافذة بسلاح أبيض ولقي مصرعه أثناء إسعافه، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أهل فتاة كانوا على خلاف مع المجني عليه لإصابته ابنتهم بالعمى في مشاجرة نشبت بينهم منذ فترة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
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