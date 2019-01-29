مصر | ضبط تشكيلين عصابيين ارتكبا 19 واقعة سرقة سيارات ودراجات وتزوير رخص ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيلين عصابيين ارتكبا 19 واقعة سرقة سيارات ودراجات وتزوير رخص ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيلين عصابيين لسرقة السيارات والدراجات وتزوير رخص التسيير واللوحات المعدنية تمهيداً لبيعها ببورسعيد.

ووردت معلومات لإدارة البحث الجنائي ببورسعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن العام مفادها قيام (أربعة عاطلين، لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وتقليد وتزوير رخص التسيير، واللوحات المعدنية لتلك السيارات تمهيداً لبيعها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا وقرروا قيام اثنين منهم بسرقة السيارات بذات الأسلوب، وقيام الآخرين بتقليد وتزوير رخص التسيير واللوحات المعدنية بمساعدة عاطل آخر (محبوس حالياً على ذمة قضية تزوير بمركز شرطة الحسينية بالشرقية) وصاحب استوديو تصوير، مُقيم بمركز الحسينية (هارب) وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب (10) حوادث بدوائر أقسام شرطة (العرب، المناخ، الزهور الشرق، أول بورفؤاد) وأرشدوا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام عاطلين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب كسر القفل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش -3 طلقات من ذات العيار- سلاح أبيض "مطواة" - 10 جم حشيش).

واعترفا بحيازتهما الأسلحة للدفاع، والمادة المخدرة للتعاطي، وأضافا بارتكابهما 9 وقائع وقيامهما بالتصرف في بعض الدراجات بالبيع لدى عملائهما، وبإرشادهما تم ضبط باقي الدراجات المحتفظين بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة.