مصر | مد أجل الحكم على متهم بحرق كنيسة "كفر حكيم" 26 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مد أجل الحكم على متهم بحرق كنيسة "كفر حكيم" 26 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الدائرة 5 إرهاب، مد أجل النطق بالحكم على متهم في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة والمعروفة إعلاميا بقضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة لجلسة 26 فبراير لتعذر حضور المتهم لدواعٍ أمنية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.