مصر | تأجيل الحكم على متهم بـ"غرفة عمليات رابعة" لـ26 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل الحكم على متهم بـ"غرفة عمليات رابعة" لـ26 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الدائرة 5 إرهاب تأجيل النطق بالحكم للمتهم عاطف محمد حسن أبو العيد الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد بقضية "غرفة عمليات رابعة" وذلك لجلسة 26 فبراير لتعذر حضور المتهم. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس. ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

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