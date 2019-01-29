مصر | بسبب خلافات مالية.. السجن سنة لعامل قتل شقيقه طعنا ببولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب خلافات مالية.. السجن سنة لعامل قتل شقيقه طعنا ببولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة بعابدين، بمعاقبة عامل بالسجن سنة بتهمة طعن شقيقه مما أفضى إلى موته عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات.

وتعود أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة بولاق أبو العلا، إخطارا من المستشفى بوصول "محمد. س" مصابا بجرح في البطن، وتم إيداعه العناية المركزة وعقب مكوثه شهرين في المستشفى توفى متأثرا بإصابته.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات وأقوال والدة المجني عليه، أن مرتكب الواقعة شقيقه "محمود" عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية لقيام المجنى عليه بالاقتراض من العديد من المواطنين، والتوقيع على إيصالات أمانة وشيكات مقابل المبالغ التي حصل عليها من جيرانه.

وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة، حيث اعترف في التحقيقات بارتكابه للواقعة بسبب اعتياد شقيقه المجني عليه على الاقتراض من الجيران.

وأشار إلى أنه في يوم الحادث كان المجنى عليه ينوى إقامة حفل "طهور" لابنه "فعاتبته وطلبت منه أن يكف الاقتراض من الجيران ويلغي الحفل، فنشبت بيننا مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، سقط على إثرها غارقا في دمائه فنقلته وحملته للمستشفى ولم أقصد قتله.

وأمرت النيابة بحبس المتهم وإحالته لمحكمة الجنايات التي قضت بسجنه سنة مع الشغل.

الداخلية" تسقط 3 تشكيلات عصابية ارتكبت 39 حادث سرقة متنوع في ثلاث محافظات

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبت 39 حادث سرقة متنوع فى محافظات البحر الاحمر والدقهلية والبحيرة.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الحمر من ضبط 4 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة؛ لقيامهم بسرقة بعض الأغراض من داخل سيارة ملاكي بأسلوب كسر الزجاج.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم السرقات من داخل السيارات، وقيامهم بارتكاب ( 33 حادث مماثل بدائرة قسمي أول وثان الغردقة ) وبإرشادهم تم ضبط المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما ارتكبوه من جرائم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

وفي سياق متصل، أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة دمنهور قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم خطف حقائب اليد من المواطنين بالطريق العام.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما (تروسيكل) بدائرة المركز، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب ( 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب بدائرة المركز ) وأرشدا عن المسروقات.

وكما أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، قيام ثلاثة عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الماشية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم ( سيارة نقل ) بدائرة المركز وبحوزة أحدهم ( بندقية خرطوش، وطلقتين من ذات العيار ).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب ( 3 حوادث سرقة ماشية بدائرة مركز شرطة المنزلة ) وبإرشادهم تم ضبط المسروقات عبارة عن ( 10 رؤوس ماشية ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما ارتكبوه من جرائم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.