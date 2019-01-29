مصر | سائق يدهس عاطلا ويلقي بجثته جوار القمامة خوفا من المساءلة بالإسكندرية

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تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة، وضبط مرتكب الواقعة.
وتبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة المدعو "حسن. ش.ح"، سن 29، عاطل، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة (بمنطقة السيوف بدائرة القسم).
وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "سعيد. س.م"، سن 27، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الحادث، وقرر أنه حال قيادته سيارة رقم (س ج هـ 1363) ماركة سوزوكي فان، اصطدم بالمجني عليه حال سيره مترجلاً فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وقام بنقله بواسطة السيارة قيادته بدعوى توصيله إلى المستشفى لإسعافه، عقب ذلك قام بالتخلص منه بإلقائه بمكان العثور، وفر هرباً خشية مساءلته جنائياً.
وتم بإرشاد المتهم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الحادث، وتبين وجود آثار بها تدل على ارتكاب الحادث عبارة عن ( كسر بزجاجها الأمامي، تطبيق بالجهة اليمنى من الأمام، آثار دماء على مقعدها الخلفي ).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
تجديد حبس متهمة في مقتل "عريس عين شمس"
جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح عين شمس حبس متهمة جديدة في مقتل «عريس» بمساكن عين شمس بسبب خلافات سابقة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت النيابة تحت إشراف احمد عز المحامي العام، قررت حبس متهم 4ايام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت بسرعة ضبط وإحضار متهمين آخرين.
وكان قد تمكن فريق من مباحث قسم شرطة عين شمس، من إلقاء القبض على متهمة جديدة في مقتل عريس بسبب خلافات سابقة.
وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي مباحث قسم شرطة عين شمس إخطار من المستشفى بوصول شاب في العقد الثالث من العمر مصابا بطعنات نافذة بسلاح أبيض ولقي مصرعه أثناء إسعافه، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أهل فتاة كانوا على خلاف مع المجني عليه لإصابته ابنتهم بالعمى في مشاجرة نشبت بينهم منذ فترة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
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