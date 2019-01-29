مصر | سائق يدهس عاطلا ويلقي بجثته جوار القمامة خوفا من المساءلة بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سائق يدهس عاطلا ويلقي بجثته جوار القمامة خوفا من المساءلة بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة، وضبط مرتكب الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة المدعو "حسن. ش.ح"، سن 29، عاطل، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة (بمنطقة السيوف بدائرة القسم).

وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "سعيد. س.م"، سن 27، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الحادث، وقرر أنه حال قيادته سيارة رقم (س ج هـ 1363) ماركة سوزوكي فان، اصطدم بالمجني عليه حال سيره مترجلاً فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وقام بنقله بواسطة السيارة قيادته بدعوى توصيله إلى المستشفى لإسعافه، عقب ذلك قام بالتخلص منه بإلقائه بمكان العثور، وفر هرباً خشية مساءلته جنائياً.

وتم بإرشاد المتهم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الحادث، وتبين وجود آثار بها تدل على ارتكاب الحادث عبارة عن ( كسر بزجاجها الأمامي، تطبيق بالجهة اليمنى من الأمام، آثار دماء على مقعدها الخلفي ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.