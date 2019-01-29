مصر | لشكه في سلوكها.. تجديد حبس سائق طعن شقيقته بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لشكه في سلوكها.. تجديد حبس سائق طعن شقيقته بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن شقيقته لشكه في سلوكها.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المجني عليها انفصلت عن زوجها وانتقلت للعيش في منزل عائلتها، إلا أن المتهم كان رافضا هذا الطلاق، وحاول أكثر من مرة إثناءها عن قرارها، وباءت جميع محاولاته بالفشل، فأمرها بالجلوس في المنزل وعدم الخروج، بدعوى أن المجتمع ينظر للمطلقة نظرة قبيحة، وتصبح عرضة للأقاويل والشائعات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم كان شديد الغيرة على شقيقته، ويوم الواقعة أبلغه أحد الأشخاص أنها ذهبت للسوق لشراء بعض الاحتياجات فتوجه إلى المنزل وقام بالتعدي عليها بالضرب المبرح، وطعنها بسلاح أبيض قاصدا قتلها للتخلص منها.

وتعود البداية عندما تلقى المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالي يفيد قيام سائق بطعن شقيقته أثناء سيرها في أحد الشوارع ثم فر هاربا، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة سيدة في العقد الثالث من عمرها بطعنتين بالبطن، تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية، أن شقيقها وراء ارتكاب الواقعة بسبب شكه في سلوكها خصوصا بعد انفصالها عن زوجها من فترة قريبة، وأن مشاجرة حدثت بينهما قبل الحادث بساعتين، وتم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق.