مصر | لشكه في سلوكها.. تجديد حبس سائق طعن شقيقته بحدائق القبة

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن شقيقته لشكه في سلوكها.
وتبين من التحقيقات الأولية أن المجني عليها انفصلت عن زوجها وانتقلت للعيش في منزل عائلتها، إلا أن المتهم كان رافضا هذا الطلاق، وحاول أكثر من مرة إثناءها عن قرارها، وباءت جميع محاولاته بالفشل، فأمرها بالجلوس في المنزل وعدم الخروج، بدعوى أن المجتمع ينظر للمطلقة نظرة قبيحة، وتصبح عرضة للأقاويل والشائعات.
وأضافت التحقيقات أن المتهم كان شديد الغيرة على شقيقته، ويوم الواقعة أبلغه أحد الأشخاص أنها ذهبت للسوق لشراء بعض الاحتياجات فتوجه إلى المنزل وقام بالتعدي عليها بالضرب المبرح، وطعنها بسلاح أبيض قاصدا قتلها للتخلص منها.
وتعود البداية عندما تلقى المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالي يفيد قيام سائق بطعن شقيقته أثناء سيرها في أحد الشوارع ثم فر هاربا، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة سيدة في العقد الثالث من عمرها بطعنتين بالبطن، تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وكشفت التحريات الأولية، أن شقيقها وراء ارتكاب الواقعة بسبب شكه في سلوكها خصوصا بعد انفصالها عن زوجها من فترة قريبة، وأن مشاجرة حدثت بينهما قبل الحادث بساعتين، وتم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق.
تجديد حبس متهمة في مقتل "عريس عين شمس"
جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح عين شمس حبس متهمة جديدة في مقتل «عريس» بمساكن عين شمس بسبب خلافات سابقة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت النيابة تحت إشراف احمد عز المحامي العام، قررت حبس متهم 4ايام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت بسرعة ضبط وإحضار متهمين آخرين.
وكان قد تمكن فريق من مباحث قسم شرطة عين شمس، من إلقاء القبض على متهمة جديدة في مقتل عريس بسبب خلافات سابقة.
وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي مباحث قسم شرطة عين شمس إخطار من المستشفى بوصول شاب في العقد الثالث من العمر مصابا بطعنات نافذة بسلاح أبيض ولقي مصرعه أثناء إسعافه، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أهل فتاة كانوا على خلاف مع المجني عليه لإصابته ابنتهم بالعمى في مشاجرة نشبت بينهم منذ فترة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
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