مصر | "الداخلية" تسقط 3 تشكيلات عصابية ارتكبت 39 حادث سرقة متنوع في ثلاث محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تسقط 3 تشكيلات عصابية ارتكبت 39 حادث سرقة متنوع في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبت 39 حادث سرقة متنوع فى محافظات البحر الاحمر والدقهلية والبحيرة.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الحمر من ضبط 4 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة؛ لقيامهم بسرقة بعض الأغراض من داخل سيارة ملاكي بأسلوب كسر الزجاج.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم السرقات من داخل السيارات، وقيامهم بارتكاب ( 33 حادث مماثل بدائرة قسمي أول وثان الغردقة ) وبإرشادهم تم ضبط المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما ارتكبوه من جرائم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

وفي سياق متصل، أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة دمنهور قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم خطف حقائب اليد من المواطنين بالطريق العام.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما (تروسيكل) بدائرة المركز، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب ( 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب بدائرة المركز ) وأرشدا عن المسروقات.

وكما أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، قيام ثلاثة عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الماشية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم ( سيارة نقل ) بدائرة المركز وبحوزة أحدهم ( بندقية خرطوش، وطلقتين من ذات العيار ).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب ( 3 حوادث سرقة ماشية بدائرة مركز شرطة المنزلة ) وبإرشادهم تم ضبط المسروقات عبارة عن ( 10 رؤوس ماشية ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما ارتكبوه من جرائم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.