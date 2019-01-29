مصر | ضبط مسجل خطر وبحوزته حشيش خلال تواجده بمحطة سكك حديد الضواحي

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نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في ضبط عاطل وبحوزته 25 جرام حشيش خلال تواجده بمحطة سكك حديد الضواحي.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد الضواحي، من ضبط المدعو "أ.ص.م"، سن 38، عاطل أثناء تواجده بالمحطة، وبحوزته عدد 6 قطع من مادة داكنة بنية اللون تشبه الحشيش المخدر وزنت جميعها حوالي 25 جرامًا ومبلغ مالي 3500 جنيه وهاتف محمول و"شفرة موس".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

وبالكشف عنه تبين أنه مسجل شقي خطر فئة ( أ ) " مخدرات " نشاط مستمر بمديرية أمن أسيوط، وسبق اتهامه في عدد 13 قضية آخرها قضية جنايات ديروط " مخدرات ".

وبالعرض على اللواء مصطفــى الرزاز مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.