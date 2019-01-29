مصر | ضبط مسجل خطر وبحوزته حشيش خلال تواجده بمحطة سكك حديد الضواحي

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نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في ضبط عاطل وبحوزته 25 جرام حشيش خلال تواجده بمحطة سكك حديد الضواحي.
وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد الضواحي، من ضبط المدعو "أ.ص.م"، سن 38، عاطل أثناء تواجده بالمحطة، وبحوزته عدد 6 قطع من مادة داكنة بنية اللون تشبه الحشيش المخدر وزنت جميعها حوالي 25 جرامًا ومبلغ مالي 3500 جنيه وهاتف محمول و"شفرة موس".
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.
وبالكشف عنه تبين أنه مسجل شقي خطر فئة ( أ ) " مخدرات " نشاط مستمر بمديرية أمن أسيوط، وسبق اتهامه في عدد 13 قضية آخرها قضية جنايات ديروط " مخدرات ".
وبالعرض على اللواء مصطفــى الرزاز مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.
وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.
تجديد حبس متهمة في مقتل "عريس عين شمس"
جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح عين شمس حبس متهمة جديدة في مقتل «عريس» بمساكن عين شمس بسبب خلافات سابقة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت النيابة تحت إشراف احمد عز المحامي العام، قررت حبس متهم 4ايام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت بسرعة ضبط وإحضار متهمين آخرين.
وكان قد تمكن فريق من مباحث قسم شرطة عين شمس، من إلقاء القبض على متهمة جديدة في مقتل عريس بسبب خلافات سابقة.
وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي مباحث قسم شرطة عين شمس إخطار من المستشفى بوصول شاب في العقد الثالث من العمر مصابا بطعنات نافذة بسلاح أبيض ولقي مصرعه أثناء إسعافه، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أهل فتاة كانوا على خلاف مع المجني عليه لإصابته ابنتهم بالعمى في مشاجرة نشبت بينهم منذ فترة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
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