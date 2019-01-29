أخبار مصر | أبرزهم "الطيب" و"شلتوت" و"جاد الحق".. ٢٠ كتابًا بأقلام شيوخ الأزهر بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم "الطيب" و"شلتوت" و"جاد الحق".. ٢٠ كتابًا بأقلام شيوخ الأزهر بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره ٢٠ كتابًا بأقلام شيوخ الأزهر الشريف، أثروا بها المكتبة العربية والإسلامية، وتُعرض هذه الكتب في ركني هيئة كبار العلماء ومجلس حكماء المسلمين.

تناولت هذه الكتب عددًا من القضايا في عدة تخصصات شرعية، كالعقيدة والشريعة والتصوف والتفسير وغير ذلك من التخصصات العلمية، كما تناولت هذه المؤلفات عددًا من القضايا المعاصرة مثل استرداد بيت المقدس، والتطرف الديني وأبعاده، وغير ذلك من القضايا الحياتية والفقهية، وهذه قائمة بأسماء هذه الإصدارات:-

"التطرف الديني وأبعاده أمنيًا وسياسيًا واجتماعيًا"، لفضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق.

"مقومات الإسلام"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

"موقف أبي البركات البغدادي من الفلسفة المشائية"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

مختارات من تراث فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق.

مختارات من تراث فضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الأسبق.

"الدين والوحي والإسلام"، لفضيلة الشيخ مصطفى عبد الرازق، شيخ الأزهر الأسبق.

"المسلمون واسترداد بيت المقدس"، لفضيلة الشيخ محمد محمد الفحام، شيخ الأزهر الأسبق.

"الحرية في الإسلام"، لفضيلة الشيخ محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق.

"أهل السنة والجماعة"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

"في المنهج الأزهري"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

"بحث في ترجمة القرآن الكريم وأحكامها"، لفضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الأسبق.

كتاب "الإسلام عقيدة وشريعة"، لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

"نظراتٌ فى فكر الإمام الأشعري"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

"في المصطلح الكلامي والصوفي"،بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

"من توجيهات الإسلام"، لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

"رسالة في الموجهات"، لفضيلة الشيخ محمد محمد الفحام، شيخ الأزهر الأسبق.

"حديثٌ فى العلل والمقاصد"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

"التُّراث والتجديد.. مناقشاتٌ وردودٌ"،بقلم الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

"الفتاوى"، لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

كتاب "تفسير القرآن الكريم - الأجزاء العشرة الأولى"، لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثالث على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الراشد الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.