أخبار مصر | بالإنفوجراف.. "الوزراء" يعلن حصاد‎ الخطة القومية لمكافحة المخدرات بين 2015 و 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالإنفوجراف.. "الوزراء" يعلن حصاد‎ الخطة القومية لمكافحة المخدرات بين 2015 و 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حصاد‎‎ الخطة القومية لمكافحة المخدرات،‏ وذلك منذ بداية إطلاقها في مايو 2015 وحتى ديسمبر 2018‏‏.

وأوضح المركز الإعلامي أن إعداد الخطة وتنفيذ أنشطتها شارك فيها (‏12) وزارة معنية, متضمنة ثلاث محاور عمل وهي (الوقاية – الكشف المبكر- العلاج والتأهيل), ففي محور الوقاية، ارتفع عدد المدارس التي تم تنفيذ حملات التوعية بها ‏ضمن برنامج اختر حياتك للوقاية من المخدرات, حيث وصل لــ(‏8000) مدرسة خلال عام 2018، مقارنة بـ(7500) مدرسة خلال عام 2017, و(4000) مدرسة خلال عام 2016، و(1500) مدرسة خلال عام 2015، بإجمالي (21000) مدرسة.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أنه بالنسبة لمراكز الشباب التي تم تنفيذ حملات التوعية بها, فقد ارتفع عدد تلك المراكز خلال عام 2018 ليصل إلى (‏390) مركز شباب, مقارنة بـ (255) مركز شباب خلال عام 2017, و(240) مركز شباب خلال عام 2016, و(180) مركز شباب خلال عام 2015، بإجمالي (1065) مركز شباب.

أما فيما يتعلق بمحور الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات, فقد أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن إجمالي عدد سائقي الطرق السريعة الذين خضعوا للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بلغ نحو (145) ألف سائق منذ إطلاق الخطة في 2015 حتى 2018, مشيراً إلى حدوث انخفاض تدريجي في نسب التعاطي سنوياً للسائقين, ‏حيث انخفض إلى ‏12%‏ خلال عامي ‏2017/2018‏ و ‏2016/2017‏, مقارنة بـ 17% خلال عام 2015/2016, و24% خلال عام 2014/2015, مضيفاً في الوقت نفسه أن إجمالي عدد سائقي حافلات المدارس الذين خضعوا للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بلغ نحو (12) ألف سائق منذ إطلاق الخطة في 2015 حتى 2018, مع حدوث انخفاض تدريجي في نسب التعاطي سنوياً لهؤلاء السائقين أيضاً, ‏حيث انخفض إلى ‏3,1%‏ خلال عام ‏2017/2018‏, مقارنة بــ ‏3,5%‏ خلال عام ‏2016/2017‏, و 7,6% خلال عام 2015/2016, و12% خلال عام 2014/2015.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن محور العلاج والتأهيل, شهد زيادة في أعداد المراكز العلاجية التي تم إنشاؤها منذ إطلاق الخطة في 2015 حتى 2018, حيث وصلت لــ (‏22‏) مركز علاج خلال عام 2018, مقارنة بــ (21) مركز علاج خلال عام 2017, و (17) مركز علاج خلال عام 2016, و (16) مركز علاج خلال عام 2015, و (12) مركز علاج خلال عام 2014, كما تم زيادة ‏أعداد المرضى المترديين على المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة حيث وصل لــ (‏116517‏) مريض خلال عام 2018, مقارنة بـ (‏103950‏) مريض خلال عام 2017, و (‏83621‏) مريض خلال عام 2016, و (‏74592‏) مريض خلال عام 2015, وأخيراً تم افتتاح قسم علاج الإناث بمستشفى المعادي العسكري، الأمر الذي ساهم في زيادة نسبة الإناث المتلقين للعلاج إلى 7% من إجمالي الحالات المتقدمة للعلاج عام 2018 مقارنة بــ 3% عام ‏‏2017, معلناً في النهاية عن الخط الساخن لصندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي رقم (16023) والذي يقدم الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة.

وسوف يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجري على أرض مصر، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة