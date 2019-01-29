أخبار مصر | الإمام الأكبر يستقبل الرئيس الفرنسي لدى وصوله لمشيخة الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمام الأكبر يستقبل الرئيس الفرنسي لدى وصوله لمشيخة الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ظهر اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله والوفد المرافق له إلى مقر مشيخة الأزهر بالدراسة.

وكان في استقبال الرئيس الفرنسي عدد من قيادات الأزهر الشريف.

وزارة الرئيس الفرنسي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وصافح الرئيس الفرنسي لدى وصوله إلى مقر الكاتدرائية أساقفة المجمع المقدس، والقمص أنجيلوس اسحق، سكرتير قداسة البابا، ولفيف من الكهنة.

كما زارت، السيدة بريجيت ماكرون قرينة الرئيس الفرنسى جامع محمد على بالقلعة، وذلك على هامش زيارتهما الرسمية لمصر.

واصطحبها فى الزيارة وزير الثقافة الفرنسى والسفير الفرنسى بالقاهرة وكان فى استقبالهم الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية الذى اصطحبهم فى زيارة استغرقت ما يقرب من ساعة، حيث زاروا جامع وضريح محمد على باشا وكشك الشاى الخاص بالملك فاروق، حيث استمعت زوجت الرئيس الفرنسى إلى تواشيح دينية ومديح عن الرسول بصوت الشيخ سعيد الرفاعى، الذى كان موجودا بالمنطقة وقت الزيارة.

كما تجولت زوجة الرئيس الفرنسى بمنطقة بانوراما القلعة، حيث استمتعت بمشاهدة القاهرة وآثارها الإسلامية من فوق قلعة الجبل والتقطت الصور التذكارية لها بمنطقة البانوراما وكشك الشاي.