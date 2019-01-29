أخبار مصر | تحت شعار "معاك حنكمل المشوار".. مؤتمرات عمالية في جميع المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحت شعار "معاك حنكمل المشوار".. مؤتمرات عمالية في جميع المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عقد سلسلة من المؤتمرات العمالية بالمحافظات تحت شعار "نحن معك حنكمل المشوار"، تهدف التأكيد على دور عمال مصر فى التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كافة الانشطة التنموية والمحافل العربية والافريقية والدولية.

قال النائب محمد وهب الله الامين العام للاتحاد، بأن باكورة هذه المؤتمرات ستعقد بعد غد الخميس بمقر الاتحاد المحلى لعمال محافظة الجيزة، فى تمام الساعة العاشرة صباحا بشارع صلاح سالم، أمام محطة مترو ساقية مكى، وبحضور كل من النائب جمال عقبى رئيس الاتحاد المحلى وخالد عيش نائبا رئيس الاتحاد العام، وعدد من القيادات النقابية وجميع اللجان النقابية بمواقع العمل بمحافظة الجيزة.

اضاف ان المؤتمرات تستهدف استعراض الإنجازات والمشروعات العملاقة التى تتم فى مصر والتاكيد على دور العمال فى بذل الجهود من أجل مستقبل أفضل للوطن واستقراره.

"المراغي": فى 25 يناير من كل عام يستعيد الشعب ملاحم البطولة والفداء التى سطرتها قوات الشرطة

فى رسالة من النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 لعيد الشرطة.. 25 يناير من كل عام يستعيد الشعب المصرى ملاحم البطولة والفداء التى سطرتها قوات الشرطة دفاعا عن حرية مصر وكرامة شعبها.

وأكد "المراغي" فى رسالته، الذى هنأ فيها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بأن قوات الشرطة على قلب رجل واحد تتصدى بكل بسالة للمؤامرات الإجرامية التى تنفذها عصابات الإخوان الإرهابية التى تستهدف تعطيل مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التى تعيشها مصر.. لافتا الى أن قوات الشرطة فى تكاتفها مع القوات المسلحة الباسلة تشكلان حائط صد قوى ضد المؤامرات وتوجه ضربات شديدة لكل من تسول له نفسه الإخلال بأمن الوطن والمواطن.