انت الان تتابع بعد الحكم بحبسه.. حمو بيكا: جمهوري ضباط و«دكاترة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
دعا مطرب الأغاني الشعبية "حمو بيكا"، جمهوره للوقوف بجانبه، وذلك بعد الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الإسكندرية، بحبسه 3 أشهر على خلفية الحكم الصادر ضده مساء أمس الإثنين، بتهمة إقامته حفل بدون ترخيص بمنطقة البيطاش غرب محافظة الإسكندرية، حيث وجهت النيابة له تهمة إذاعة حفل سمعي وبصري بدون ترخيص من وزارة الثقافة ومزاولة مهنة بدون ترخيص بعد أن توجهت قوة أمنية من قسم شرطة لإيقاف الحفل وتفريق الجماهير فيه بأحد الشواطئ الخاصة بناءً على بلاغ من محامي نقابة المهن الموسيقية بالإسكندرية في القضية رقم 13812/ 2018 إداري قسم شرطة الدخيلة.
وبث حمو بيكا فيديو مباشر من على صفحته الشخصية، للتعليق على قرار حبسه قائلاً: "بالفعل صدر بحقي حكم بالحبس 3 شهور من محكمة جنايات الإسكندرية، أمس الإثنين، وأقم ببث مباشر لأول مرة منذ 3 شهور للتأكيد على أن الحكم حقيقي لكن لم يتم حبسي وسأتقدم بمعارضة للحكم وأثق أن العدالة ستنصفني وسأحصل على البراءة".وأضاف:
وبث حمو بيكا فيديو مباشر من على صفحته الشخصية، للتعليق على قرار حبسه قائلاً: "بالفعل صدر بحقي حكم بالحبس 3 شهور من محكمة جنايات الإسكندرية، أمس الإثنين، وأقم ببث مباشر لأول مرة منذ 3 شهور للتأكيد على أن الحكم حقيقي لكن لم يتم حبسي وسأتقدم بمعارضة للحكم وأثق أن العدالة ستنصفني وسأحصل على البراءة".
وأضاف: "أثق في البراءة لأننى لم أفعل أي شيء خطأ ولم أسيء لأي شخص كان وكل ما فى الأمر أننى قمت بعمل حفلة مجانية لجمهوري لإسعادهم وبسبب عدم توافر التأمين أُلغيت دون أي خسائر".
وتابع: "سأواصل الغناء لإسعادكم وأنا جمهورى من جميع الطبقات والفئات موضحًا: "جمهورى ضباط ومستشارين ودكاترة، وأنا يحبنى ابن البواب والغفير حتى ابن الوزير".
وشدد على أنه يثق فى البراءة وأنه لم يفعل ما يستحق عليه العقاب مشددا على ضرورة دعم هاشتاج #ادعم_حمو_بيكا
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