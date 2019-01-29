انت الان تتابع استعدادات مكثفة بكاتدرائية المرقسية لاستقبال ماكرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون

استعدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، منذ الصباح الباكر، لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالمقر الباباوي، اليوم الثلاثاء، حيث يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في إطار زيارته الحالية إلى مصر، ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي، بجانب قداسة البابا تواضروس، بعض أساقفة المجمع المقدس، والقمص انجيلوس إسحق، سكرتير قداسة البابا، ولفيف من الكهنة، وشهد محيط الكاتدرائية تشديدات أمنية مكثفة، وانتشر أفراد الأمن حول أسوار الكاتدرائية، ولا يسمح بالدخول إلا للمدعوين فقط من رجال الصحافة والإعلام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل والسيدة قرينته، أمس الإثنين، بقصر الاتحادية، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته بريجيت ماكرون، وذلك في إطار زيارته لمصر التي تستغرق 3 أيام، كما شهد الرئيسان اجتماع منتدى رجال الأعمال "المصري - الفرنسي"، إذ تم استعراض سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين