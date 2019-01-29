حدث في مثل هذا اليوم.. تعيين عمر سليمان نائبا للرئيس

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في مثل هذا اليوم 29 يناير، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2011: الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يعين رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائبًا للرئيس، ويكلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة خلفًا لرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وذلك بعد 5 أيام من إندلاع ثورة 25 يناير. في عام 1942: الألمان يستولون على مدينة بنغازي الليبية أثناء الحرب العالمية الثانية.

في عام 1952: الملك فاروق يقيل حكومة مصطفى النحاس باشا بعد حريق القاهرة.في عام 2015: استشهاد 32 جنديا ومدنيا في هجمات دامية بسيناء.في عام 2018: اكتشاف حفريات الديناصور منصوراسوروس في الصحراء الغربية في مصر.في عام 1866: ولد رومان رولان، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1915.في عام 1926: ولد

في عام 1952: الملك فاروق يقيل حكومة مصطفى النحاس باشا بعد حريق القاهرة. في عام 2015: استشهاد 32 جنديا ومدنيا في هجمات دامية بسيناء. في عام 2018: اكتشاف حفريات الديناصور منصوراسوروس في الصحراء الغربية في مصر. في عام 1866: ولد رومان رولان، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1915. في عام 1926: ولد محمد عبد السلام، عالم فيزياء باكستاني حاصل على نوبل في الفيزياء عام 1979. في عام 1941: ولد نادر جلال، مخرج مصري. في عام 1947: ولدت ليندا باك، عالمة أحياء أمريكية حاصلة على نوبل في الطب عام 2004. في عام 1953: ولد الفنان رياض الخولي. في عام 1954: ولد الشاعر جمال بخيت، وأوبرا وينفري، مقدمة برامج أمريكية. في عام 1934: وفاة فريتز هابر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1918. في عام 1988: وفاة المخرج حسن الإمام.

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