شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل الرئيس الفرنسي لدى وصوله المشيخة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ظهر الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله والوفد المرافق له، إلى مقر مشيخة الأزهر بالدراسة.
كان في استقبال الرئيس الفرنسي فى المشيخة عدد من قيادات الأزهر الشريف.
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