شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخطط لتحويل محافظة البحر الأحمر إلى عاصمة لغابات المانجروف (تفاصيل الورشة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، نيابة عن اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، ورشة عمل تدريبية لطلاب الجامعات على إعادة التأهيل البيئي لغابات المانجروف، والتوعية بالأهمية الاقتصادية لأشجار المانجروف والتدريب على استزراع هذه الأشجار، بحضور الدكتور أحمد الخولي، استشاري مشروع زراعة المانجروف في البحر الأحمر، والذي تدعمه أكاديمية البحث العلمي، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال محافظ البحر الأحمر، في كلمته للمشاركين في ورشة العمل، إن المشروع يستهدف في المرحلة القادمة الامتداد والتوسع في استزراع أشجار المانجروف على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة الغردقة، وذلك بدعم مالي من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للاستفادة منها في إعادة التوازن البيئي في المنطقة، وهو ما دفع المحافظة على التوسع في زراعة غابات المانجروف على امتداد سواحل المحافظة وتحويل البحر الاحمر لتكون عاصمة المانجروف بمصر.

وشدد على أهمية التوسع في زراعة هذه الأشجار ذات الأهمية الاقتصادية، حيث تلعب دوراً هاماً في دعم إنتاجية الشعاب المرجانية القريبة، موضحا أن غابات المانجروف تعد من أكثر المناطق جذبا للسياحة فهي تحتوي على تنوع هائل من أشجار المانجروف والحياة البحرية المتنوعة ومنها الطيور، والشعاب المرجانية والحشائش البحرية والأسماك الملونة وأسماك القرش وعروس البحر وغيرها من الكائنات البحرية النادرة.

وأضاف «عبدالله» أن هذه الميزة النسبية هي التي صنعت قطاع السياحة بمحافظة البحر الأحمر والذي بات النشاط الاقتصادي الأول بالمحافظة وتفوق كثيرا على صناعة البترول الموجودة بالمنطقة، موضحا أن القيمة التقريبية للأسماك التي تم صيدها والمرتبطة بأشجار المانجروف بقيمة تصل إلى حوالي 130 مليون دولار على ساحل مصر والتي تتزايد سنويا.

ومن جانبه، قال نقيب الزراعيين إن المشروع يساهم في توفير فرص العمل وتشكيل مجتمع عمراني كبير ساهم كثيرا من تقليل حجم البطالة في المحافظة، مضيفا أنه وفقا للإحصائيات المؤكدة تبين أن‏85%‏ على الأقل من إجمالي السائحين الأجانب الوافدين من مختلف دول العالم للبحر الأحمر يقومون برحلات غطس من أجل التمتع بالكائنات البحرية الموجودة في منطقة البحر الأحمر.‏‏

وأضاف «خليفة» أن المشروع ساهم في إعادة تأهيل 6 مواقع على ساحل البحر الأحمرمنها ثلاث مناطق في القلعان وحماطة جنوب مرسى علم، وثلاث مواقع جنوب سفاجا، موضحا أنه تم إنشاء عدد 2 صوبة لإكثار أشجار المانجروف في سفاجا وحماطة، وتم استزراع 30 ألف شتلة من أشجار الشورة، وعدد 18 ألف شتلة من أشجار القندل في المواقع المختارة.

ولفت إلى أن أشجار المانجروف تعد بيئة مناسبة لمعيشة وتغذية وتكاثر الأسماك الاقتصادية والهامة في البحر الأحمر مثل أسماك المرجان، أسماك البوري، والسيجان، والقاصة، والبياض، وسرطان البحر، والأنشوجة، وسمك النهاش، كما أن بيئة المانجروف المائية تناسب معيشة الأنواع المهددة بالإنقراض كعروس البحر، السلاحف البحرية، أسماك الراية، موضحا أن أشجار المانجروف تلعب دوراً هاماً في دعم إنتاجية الشعاب المرجانية القريبة، والحشائش البحرية التي هي أيضاً مناطق صيد تجارية هامة.

ورشة عمل تدريبية لطلاب الجامعات على إعادة التاهيل البيئي لغابات المانجروف

ورشة عمل تدريبية لطلاب الجامعات على إعادة التاهيل البيئي لغابات المانجروف

ورشة عمل تدريبية لطلاب الجامعات على إعادة التاهيل البيئي لغابات المانجروف

ورشة عمل تدريبية لطلاب الجامعات على إعادة التاهيل البيئي لغابات المانجروف

وجدد نقيب الزراعيين مطالبه بتنفيذ مشروع قومي للتوسع في زراعة غابات المانجروف بامتداد سواحل البحر الأحمر على خليج السويس وجنوب سيناء، للمساهمة في زيادة الدخل القومي والإنتاج السمكي والترويج السياحي ومواجهة تآكل هذ السواحل، وحماية الاستثمارات السياحية والمناطق العمرانية بهذه المناطق، فضلا عن تحملها الظروف البيئية غير المناسبة مثل ملوحة المياه والتربة والملوثات الأخرى، مشددا على أهمية تطبيق ضوابط صارمة لتنفيذ المشـروعات السـياحية والمجتمعـات العمرانيـة علـى سـواحل البحار غير المدروسة، والحد من المخلفات الناتجة عن النشـاطات البحريـة، المرتبطة بحركة السفن، والرعـى الجـائر.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى أن أشجار المانجروف تقوم بوظيفة حماية السواحل عن طريق الحد من تأكلها بفعل الأمواج والأعاصير وحركة المد والجزر القوية، وتعد بمثابة خط الدفاع الثاني بعد الشعاب المرجانية، فهي تلعب دوراً حيوياً في حماية الشواطئ من الموجات المتكررة، وتأثير العواصف أو تأثير موجات «تسونامي» على هذه المناطق.

وأضاف صقر أن أشجار المانجروف تعمل على تنقية المياه من المعادن الثقيلة، كما يتميز بقدرة فائقة على امتصاص وتخزين الكربون بمعدل أسرع تجعلها حيوية في مكافحة تغير المناخ، وتوفر أشجار المانجروف مناطق حماية للنحل من الظروف القاسية، مثل الطقس البارد والجفاف والأمطار الموسمية والفيضانات، موضحا أنه عندما تزهر أشجار المانجروف فان الرحيق الموجود في أزهارها يستخدم لإنتاج العسل ويكون ذو نوعية ممتازة، كما تلقي أنواع العسل الناتج عن زهور المانجروف بالإقبال لتميزه بالجودة وخصائصه الصحية الكبيرة وإرتفاع أسعاره مقارنة بالانواع الأخرى من العسل.

فيما ذكر الدكتور أحمد الخولي، أستاذ البيئة بمركز بحوث الصحراء، أن المشروع ساهم في رصد الملوثات والكائنات الدقيقة في بيئة المنجروف، وجاري العمل على معالجة هذه الملوثات بالطرق الحيوية، مضيفا أن الفريق البحثي للمشروع يقوم برصد كمية الكربون الذي تختزنه هذه الأشجار حيث تتميز هذه الأشجار بقدرتها الفائقة على امتصاص وتخزين الكربون بمعدل أسرع من الأنواع النباتية الأخرى مما تجعلها حيوية في مكافحة تغير المناخ.

ولفت إلى أن النظم البيئية لأشجار المانجروف توفر حيزاً حيوياً لأكثر من 2000 نوع من الأسماك واللافقاريات والنباتات الهوائية في مختلف أنحاء العالم، حيث تدعم مصايد الأسماك التجارية والمعيشية، من خلال عملها كمناطق حضانة لصغار الأسماك، وكمناطق تغذية للأسماك الكبيرة، كما أنها توفر المأوي والحضانة للجمبري، والأنواع البحرية الأخرى، وتعد مورد رزق للآلاف من الصيادين الصغار على السواحل.