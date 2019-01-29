شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل مشتل البيئة في التجمع إلى نموذج بيئي للأنشطة المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم وزارة البيئة حاليا بإعادة تأهيل مشتل الوزارة بالتجمع الخامس ورفع كفاءته ليصبح نموذجاً للمجالات والأنشطة المستدامة، وذلك ضمن آليات مبادرة تفعيل دور المجتمع المدني والشباب في المساهمة في الإدارة المتكاملة للمخلفات وتأصيل أهمية العمل البيئي في دعم مسار التنمية المستدامة وتحسين البيئة وصحة المواطن المصري.

وقد قامت لجنة من الوزارة بجولة تفقدية للمشتل للوقوف على الوضع الحالي له وتحديد آليات رفع كفاءته، بحضور د. حسين اباظة كبير مستشاري الوزارة للتنمية المستدامة ود.عصام عامر رئيس فرع القاهرة وممثلى وحدة الجمعيات الأهلية والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة وعدد من ممثلى الجمعيات الاهلية العاملة في مجال البيئة.

وتهدف إعادة التأهيل لتحقيق الاستفادة القصوى من المشتل بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وتحويله إلى نموذج بيئى يعرض الأنشطة البيئية لخدمة المجتمع المدنى والشباب من كافة الأعمار، ومنها تنفيذ المعارض المتجولة لعرض المنتجات البيئية من الكومبوست ونماذج من زراعة الاسطح وغيرها من معارض الزهور والنباتات الطبية والعطرية وغيرها.

كما سيتم تنفيذ عدد من الأنشطة المستدامة كتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج السماد العضوي من المخلفات الزراعية والديدان، وانتاج البيوجاز، بالإضافة إلى أنشطة الزراعة العضوية والزراعة السمكية والزراعة المائية وزراعة النباتات المنتجة للبيوجاز مثل الجاتروفا والجوجوبا وكذلك النباتات الطبية، إلى جانب نماذج للألواح الفوتوفولتية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

تحويل مشتل البيئة في التجمع والذي يضم حديقة الاسرة إلى نموذج بيئي للأنشطة المستدامة

ومن جانبه أكد د. حسين اباظة أن اعادة تاهيل ورفع كفاءة المشتل يأتي في اطار تشجيع الاستثمار في الأنشطة الداعمة لمسار التنمية المستدامة وإحداث مردود بيئى مستدام وخفض الانبعاثات الكربونية، مما يساهم في التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية من خلال زراعة النباتات والاشجار المختلفة وزيادة المساحات الخضراء وكمصدر لتنقية الهواء من الأتربة، إلى جانب استخدام زراعات المشتل من أشجار ونباتات لدعم العديد من الجهات كالمدارس والجامعات والأحياء والميادين العامة ومؤسسات المجتمع المدنى من جمعيات اهلية، مما يخلق تواصل مجتمعى واهتمام بالبيئة المحيطة.

والجدير بالذكر أن المشتل التابع للوزارة مقام على مساحة 14 فدان يتضمن العديد من الصوب الزراعية إلى جانب حديقة الأسرة تابعة له ويتم زراعة العديد من نباتات الزينة مثل البونسيانا والفيكس وغيرها.