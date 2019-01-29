شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتابع الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية و«حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، اجتماعاً مع قيادات الوزارة لمتابعة عدة ملفات منها استعدادات المحافظات لإستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومساهمات الوزارة في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، ومعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات ومسابقة أجمل قرية وأجمل مدينة ومتابعة إجراءات تبسيط الخدمات بالمحافظات والتوسع في مبادرة «مشروعك جنب قريتك».

وقال «شعراوي»، إنه تم خلال الاجتماع دراسة كافة احتياجات المحافظات من إنارة ورصف وتجميل للبدء الفوري في التنفيذ حتى تظهر المحافظات بشكل حضاري ومشرف يليق باسم مصر، كما بحث الاجتماع المشروعات التي تساهم بها الوزارة لتنفيذ مبادرة ( حياة كريمة ) والتي تركز على دعم الخدمات في القرى الفقيرة والأكثر احتياجاً خاصة خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية.

وشدد الوزير على ضرورة متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفقاً للبرنامج الزمني لكل منها وتذليل أي عقبات وسلبيات تعوق تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات وضروة التواصل بصورة جيدة بين قطاعات الوزارة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات والتي تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة والمحافظات .

وأكد ضرورة الاستفادة من فكرة التكتلات الاقتصادية الصغيرة خاصة في تنفيذ المشروعات الاقتصادية في القرى والاستفادة منها في مبادرة (شغلك جنب قريتك) لتوفير فرص عمل للشباب خاصة في القرى الفقيرة والأكثر احتياجاً والاستفادة من الأفكار غير التقليدية مع متابعة العاملين في هذه المشروعات باعتبارهم نواة لرجال الأعمال، مشيراً إلى ضرورة استفادة ( مشروعك) من كافة الأفكار الجديدة التي تجذب الشباب لعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة .

وطالب الوزير خلال الاجتماع بالاستفادة من خبرات حملة الماجستير والدكتوراه العاملين في قطاعات التخطيط بالمحافظات وعمل دورات نظرية لهم بمركز التنمية المحلية بسقارة وتنفيذ دورات عملية لهم من خلال برنامج تنمية صعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج، وذلك للاستفادة من أفكارهم المتميزة والغير تقليدية في تحقيق التنمية الشاملة .

وتم خلال الاجتماع استعراض منظومة التخطيط الجديدة التي نفذها برنامج تنمية صعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج من خلال تشكيل لجان تخطيط محلية برئاسة المحافظ وعضوية جميع مديري الخدمات بالمحافظتين لوضع خطة استثمارية تنموية متكاملة للمشروعات في كل محافظة تلبى احتياجات المواطنين، كما تم عمل تدريب للمشاركين لعمل جلسات تشاور ومناقشتها مع كافة الأطراف وصياغتها في برامج تنموية متكاملة.

وأوضح الوزير، أن برنامج تنمية صعيد مصر أعد دليلاً للخدمات الإدارية المختصة بخدمات المباني في محافظة قنا، وذلك بهدف توحيد نظام العمل في كل المراكز وخفض عدد الإجراءات وتفعيل الأطر الزمنية الحاكمة لتقديم خدمة منظومة البناء، ويقوم البرنامج بالإعداد لعمل دليل لخدمات البناء في محافظة سوهاج أيضاً، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لسرعة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية الكاملة في منظومة العمل بالجهات الحكومية، مؤكداً إشادة البنك الدولي بالدليل والذي سيقلل من زمن استخراج الرخصة بنسبة 30% ويقلل من الفساد بنسبة 70%، وقال إنه في حالة إثبات الدليل لفاعليته سيتم تعميمه في جميع المحافظات.

وأوضح «شعراوي»، أن الدليل ينقسم إلى جزئين الأول خاص بالجهة الإدارية بداية من استخراج بيان صلاحية الموقع وما يتبعه من إجراءات وإنتهاء بتوصيل الخدمات، والجزء الثاني للمواطنين ويحدد جميع الإلتزامات والحقوق الخاصة بطلب خدمة المباني.

وفيما يتعلق بمسابقة أجمل قرية ومدينة، أشار الوزير إلى انتهاء المحافظات من اختبار أجمل قرية ومدينة وتم تشكيل لجان من الوزارة للنزول ميدانياً للمحافظات وتقييمها للوقوف على ما تم تنفيذه بالقرى والمدن التي تم اختيارها في كل محافظة وصولاً لاختيار أفضل القرى والمدن وإنتهاء بإعلان أجمل قرية ومدينة على مستوى الجمهورية.

كما تابع الوزير خلال الاجتماع عدداً من الملفات الهامة منها ملف النظافة والمخلفات الصلبة وإجراءات المحافظات لتقنين وترخيص التوك توك وتحديد خطوط سير لها بعيداً عن الطرق الرئيسية والمشروع القومي للتنمية المحلية والبشرية والمجتمعية ( مشروعك).