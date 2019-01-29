شكرا لقرائتكم خبر عن «المترو» ينقذ عجوزًا من الانتحار في «الشهداء»: «لم بجد من يحنو عليه من أبنائه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، ومدير الإعلام والعلاقات العامة للشركة، بناء على توجيهات الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والمهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعام 2019 بعنوان «حياة كريمة» لكل المصريين، صباح الثلاثاء، إلى محطة مترو «الشهداء» بالخط الأول «المرج – حلوان»، بعد تلقي بلاغ على الخط الساخن ١٦٠٤٨، بوجود رجل مسن في حالة بكاء وعدم اتزان برصيف المحطة ويقبل على الانتحار.

تم إبلاغ اللواء إبراهيم بخيت مدير شرطة مترو الأنفاق، وتم نقل الرجل بواسطة أفراد شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق بمعرفة المقدم محمد عبدالقادر رئيس مباحث العمال بمترو الأنفاق، ووفد من إدارة العلاقات العامة بالشركة ورئيس المحطة إلى مكتب الشرطة.

وبسؤال «المسن»، تبين أنه يدعى «محمود»، ويبلغ من العمر 70 سنة، ومقيم بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبالحديث معه، دخل في حالة من الانهيار التام، وأخذ يبكي، وقال إنه ترك منزله بالمنصورة وجاء إلى القاهرة بسبب تجاهل أبنائه له، وعدم سؤالهم عنه أو تقديم الرعاية له، مشيرًا إلى أنه يعيش بمفرده ولا يجد من يحنو عليه من أبنائه.

وأضاف «عم محمود» أنه قام بزيارة «السيدة زينب» ويتجول بشوارع القاهرة منذ يومين دون مأوى ولا يعرف طريقًا يذهب إليه، وطلب توصيله إلى بلدته المنصورة.

وعلى الفور، تم اصطحابه إلى محطة سكك حديد مصر برمسيس، وتمت مرافقته لمندوب من العلاقات العامة بشركة مترو الأنفاق لتوصيله إلى مدينة المنصورة، وتم توصيله إلى أهله للاطمئنان عليه وتقديم الرعاية الصحية له خشية عليه من القدوم على الانتحار.