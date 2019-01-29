شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يشيد بجهود الحكومة المصرية لضمان أمن وحماية الأقباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه حرص على زيارة الكنيسة الأرثوذكسية لما يكنه لها من احترام وللاعتراف بما تمثله من قيم ليس فقط لماضي مصر ولكن لمستقبلها أيضا.. مشيدا بجهود الحكومة المصرية لضمان أمن وحماية الأقباط.

وقال ماكرون، في كلمة له خلال زيارته مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الثلاثاء: «لقد كنت أتمنى رؤية قداسة البابا تواضروس نظرا لأهمية الأقباط المصريين لفرنسا.. وأعلم جيدا كم عانى الأرثوذكس في السنوات الأخيرة من الإرهاب.. ولكننا نشيد بالعمل الذي تقوم به الحكومة المصرية حاليا لضمان أمنهم».

وأعرب الرئيس الفرنسي عن سعادته بلقاء البابا تواضروس في ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليا، مشددا على أن التعددية في مصر والمنطقة تمثل عنصرا أساسيا للسلام.

وقال ماكرون «إن البابا تواضروس أشار في كلمته إلى زيارة المبعوث الفرنسي تشارلز بيرسوناز منذ عدة شهور لمصر.. ونشكركم على استقباله، وقد قدم تقريرا لنا ونأمل في أن نقوم بتنفيذ توصياته خلال الأيام القادمة».

وأعرب ماكرون عن أمله في أن يكون هناك تعاون في مجال التعليم والمكتبات بين بلاده ومصر، مؤكدا أن التعليم يمثل المعركة الأساسية التي تقودها بلاده وترافق مصر فيها، نظرا لأهمية تعليم الأبناء أهمية العيش في وئام.

وشدد على أهمية الاستثمار في التعليم وحسن إعداد الفرد، منوها إلى التزام فرنسا بالعمل على تحقيق ذلك في أوروبا والعالم، وخاصة أفريقيا، كاشفا، في إطار ذلك، أنه سيقوم خلال عدة شهور بزيارة لكينيا.

ووجه ماكرون للبابا تواضروس كلمة تساءل فيها عن رؤية البابا تواضروس للحوار بين الأديان؟، وماذا يمكن أن نفعل معا في مجال التعليم؟.