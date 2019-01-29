شكرا لقرائتكم خبر عن " الرقابة الإدارية" تحث المواطنين على المشاركة فى الإبلاغ عن وقائع الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية علي موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" أغنية للمطرب الشاب أحمد جمال تحت شعار" شارك وبلغ عن الفساد" ونشرت الهيئة أرقام التواصل للإبلاغ عن وقائع فساد علي رقم 16528 شكاوى مجلس الوزراء و16100 هيئة الرقابة الإدارية.

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