شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بحلايب وشلاتين والصغرى بالعاصمة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيره للرمال والأتربة على شمال البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى درجة 18 والصغرى 07 درجات ، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات ، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات ، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات ، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة ، وسانت كاترين العظمى 12 درجة والصغر 01 درجة .