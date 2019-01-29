ماكرون وقرينته يتفقدان الكنيسة البطرسية ويضعان إكليل زهور بمزار الشهداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية، حيث اصطحبه البابا ووفد من الأساقفة إلى داخل الكنيسة التاريخية، ووضع الرئيس الفرنسي إكليلا من الزهور فى مزار شهداء الكنيسة. كان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. كما تفقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وقرينته الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث اصطحبهما البابا تواضروس ووفد من الأساقفة إلى داخل الكاتدرائية واستمعا لشرح عن تاريخ الكنيسة قدمته بربارة سليمان مديرة المشروعات بالكاتدرائية.

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