شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مهاب مميش: مضاعفة إيرادات القناة بنسبة 100% فى عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، أن إيرادات القناة شهدت تحسنا ملحوظا، موضحا أن هناك خطة لمضاعفة إيرادات القناة بنسبة 100% فى عام 2023 مقارنة بعام 2014.
وتابع مميش قائلا "تأخرنا كثيرا فى استغلال هذا الموقع العبقرى"، داعيا أعضاء مجلس النواب لزيارة المنطقة الاقتصادية للإطلاع على الإنجازات التى تحدث هناك، مؤكدا أن المستفيد الأكبر منها هو الشعب المصرى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة استراتيجية هيئة قناة السويس بشأن الصناعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية للقناة باعتبارها قاطرة تنمية مصر لخدمة السفن العابرة لأهميته فى تحقيق قيمة مضافة والمنافسة الدولية وتعظيم عوائد القناة.
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