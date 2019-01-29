الرئيس الفرنسى يوقع فى سجل كبار الزوار بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى سجل كبار الزوار بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. كان البابا تواضروس الثانى قد استقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وقرينته بمقر الكاتدرائية بالعباسية قبل قليل. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، حرصه على زيارة الكنيسة الأرثوذكسية لما يكنه لها من احترام وللاعتراف بما تمثله من قيم ليس فقط لماضي مصر ولكن لمستقبلها أيضا.. مشيدا بجهود الحكومة المصرية لضمان أمن وحماية الأقباط.

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