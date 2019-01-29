شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون للبابا تواضروس: تطوير التعليم أولوية وهذا ما نفعله فى بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن سعادته بزيارة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قائلا:"أننى سعيد أن التقى قداستكم فى الظروف التى تمر بها مصر حاليا".

وأضاف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى كلمته للبابا تواضورس الثانى، قائلا :"يهمنى أن أسمعكم عن ماذا يقلقكم وماذا تخشون وإحدى الأجوبة على الأزمات التى نعيشها الآن هى أن أوروبا تمر بهذه الأزمة الأخلاقية الكبرى وأعتقد أن هذه الأزمة يمكن أن تحل بفضل الحوار بين الديانات وما يهمنى أن اسمع رأيكم فى هذا الموضوع".

وأكد ماكرون :"ما نريده هو أن نطور التعليم وهو المعركة الأولى وهذا ما نفعله فى بلادنا ".