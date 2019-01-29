شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: غاز شرق المتوسط حافز لتحقيق السلام فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير البترول الدكتور، طارق الملا، إنه يمكن لاحتياطيات الغاز فى الشرق الأوسط أن تخلق فرصا للتوظيف والأعمال وتحقيق السلام.

جاءت تصريحات الملا، فى مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية، خلال مشاركته فى الاجتماع السنوى لمجموعة BHGE فى فلورنسا بإيطاليا، الأثنين، مؤكدا أن اكتشافات الغاز الجديدة فى شرق المتوسط يمكن أن تساعد عملية السلام فى المنطقة.

وتشير الشبكة إلى أنه فى خضم جهود مكثفة من مصر لتحويل نفسها إلى مركز إقليمى للغاز، استضافت البلاد لقاء مركز غاز شرق المتوسط ​​فى وقت سابق من يناير الجارى، وجمعت مسئولين من إسرائيل وقبرص واليونان والأردن وإيطاليا وفلسطين.

وقال الملا "كنا فخورين جدا باستضافة الفلسطينيين والإسرائيليين، يجلسون معا فى غرفة واحدة على طاولة مستديرة مع دول مجاورة أخرى مثل اليونان وقبرص والأردن وإيطاليا".