شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنبؤ بالفيضان يتوقع عدم سقوط أمطار حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل، فى وزارة الموارد المائية والرى، خرائط التنبؤ بالأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم 29 يناير حتى الخميس 31 يناير 2019. وأظهرت خرائط التنبؤ المتوقع عدم سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ.





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