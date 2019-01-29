فيديو وصور.. ماكرون وقرينته يتفقدان الكاتدرائية المرقسية بصحبة البابا تواضروس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وقرينته الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث اصطحبهما البابا تواضروس ووفد من الأساقفة إلى داخل الكاتدرائية واستمعا لشرح عن تاريخ الكنيسة قدمته بربارة سليمان مديرة المشروعات بالكاتدرائية.

ماكرون و قرينته يتفقدان الكاتدرائية جانب من الجولة جانب من الجولة

ماكرون وقرينته يتفقدان الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

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