شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بفحص شامل للمعديات النهرية بمنشأه القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة منشأه القناطر بفحص شامل للمعديات الواقعه بنطاق المركز للوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من توافر اشتراطات الامان بها حفاظا على حياه مستخدميها .

أكد المحافظ أن المعديات تعد احد وسائل النقل الهامة لبعض القرى بالمركز مما تعد ضرورة هامه لفحصها واحكام الرقابة عليها تجنباً لحدوت اى مشكلات مستقبلاً .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله بمركز ومدينة منشأه القناطر حيث تفقد المحافظ عدد من المعديات دخل المركز أضافه الى مسار الرياح الناصرى والرياح البحيرى موجها بعدم السماح بوجود اى مخلفات او رتش على المجرى والحافظ على المجرى المائى من اى تعديات .

وحرص خلاله جولته على تفقد مستشفى وردان ووحده الرعاية الصحية الاولية باتريس للوقوف على توافر الأطباء وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى موجها بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية للوقوف على احتياجات الوحدات الصحية وتوفيرها للارتقاء بمستوى الاداء بهما .

كما تفقد راشد مقلب المخلفات بقريه برقاش لدراسة انشاء مصنع لتدوير المخلفات لتحقيق أقصي استفادة ممكنه منه خاصه وانه مقام على مساحه شاسعة وتتوافر به العناصر اللازمة لانشاء مصنع تدوير مخلفات به .

وتابع المحافظ الاعمال التى تمت لإزاله التعديات على اراض املاك الدوله بمساحة فدان بقرية المنصورية الى جانب ازاله تعديات فى المهد على اراضي زراعية بقرية ابو غالب .

رافق المحافظ خلال الجوله اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد والعميد ايمن السعيد رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.



جولة محافظ الجيزة (1)



جولة محافظ الجيزة (2)