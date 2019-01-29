شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: نشارك بـ 130 طالبا و30 مشرفا بأسبوع شباب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة القاهرة عن خطة الأنشطة الطلابية خلال اجازة نصف العام الدراسى للعام الجامعى 2018/2019، وتتضمن عدة فعاليات، من بينها المشاركة فى أسبوع شباب الجامعات الثانى عشر بجامعة كفر الشيخ خلال الفترة من 2 إلى 8 فبراير 2019، والمشاركة فى مسابقة إبداع 7 فى مجال دورى المعلومات، وتنظيم رحلة إلى الأقصر وأسوان، والمشاركة فى منتدى شباب الجامعات بمعهد إعداد القادة، والمشاركة فى معسكر صديقة البيئة بأسوان بالتعاون مع وزارة الشباب، وتنظيم مجموعة من الورش التدريبية لدمج ذوى الإحتياجات الخاصة فى الأنشطة الطلابية.

وفى سياق متصل، تشارك جامعة القاهرة بفعاليات أسبوع شباب الجامعات الثانى عشر المُقام بجامعة كفر الشيخ فى الفترة من 2 حتى 8 فبراير، بمشاركة 26 جامعة مصرية، وبحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورؤساء الجامعات المصرية، بوفد يتقدمه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، إلى جانب 130 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة و30 مشرفاً لخوض المنافسات المختلفة فى الأنشطة الطلابية مع زملائهم فى الجامعات المصرية المشاركة بالأسبوع، الرياضية وتشمل تنس الطاولة "طلبة وطالبات"، واسكواش "طلبة وطالبات"، والمصارعة "طلبة وطالبات"، وكرة القدم للطلبة، وطائرة "طلبة وطالبات"، والثقافية بمجالات دورى المعلومات، والبحث والمقالات، ومجلات الحائط، والشعر، والنشاط الفنى بمجالات الفنون التشكيلية، والكورال والموسيقى، إلى جانب النشاط العلمى ويشمل ابتكارات علمية ومعرض علمي، والنشاط الإجتماعى ويشمل الطالب والطالبة المثالية، والشطرنج.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولى اهتمامًا بالأنشطة الطلابية المختلفة وتشارك فى جميع الملتقيات الطلابية على المستوى المحلى والعربي، لافتًا إلى أن الجامعة استعدت بقوة لأسبوع شباب الجامعات بكفر الشيخ بمختلف الأنشطة التى تتضمنها فعاليات الأسبوع. وأكد على وفد جامعة القاهرة بالحرص على المنافسة الشريفة وتحقيق مراكز متقدمة بإسم جامعة القاهرة فى الأسبوع.

يشار إلى أن أسبوع شباب الجامعات المصرية يعد مناسبة قومية يلتقى فيها المتميزون من الشباب بالجامعات المصرية للتنافس فى مختلف أنواع الأنشطة الطلابية.