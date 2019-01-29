شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: 117 متقدما لمبادرة "وظيفة تك" من بنك ناصر الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، عن نجاح البنك فى تنفيذ وتمويل برامج التدريب التوظيفى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "وظيفة تك " بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم، مشيرة إلى أنه تم استلام 117 ملف فى أقل من شهر وذلك من كافة محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، فى تصريحات إن خطوات الحصول على المنحة تتم من خلال التقديم على الرابط المتاح على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويختار المتدرب بنفسه الشركة التى يرغب فى التدريب بها ويقوم بتسجيل بياناته ثم يحصل على خطاب الترشيح من المعهد القومى للاتصالات يتضمن اسم المتقدم للمبادرة ورقمه القومى وقيمة التدريب واسم الدورة المترشح لها واسم الشركة المقدمة للتدريب ثم يتوجه به إلى البنك بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث باسم المتقدم للمبادرة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمحل إقامة المتقدم للمبادرة والضامن بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومى ساريه للمتقدم للمبادرة والضامن.

وأضاف أنه فى ضوء توجه الدولة لتقديم التسهيلات الخاصة بدعم الشباب، فأن البنك يقدم قرض ميسر بدون فائدة ولن تتضمن مصاريف التدريب أى أعباء إدارية حيث يتحملها صندوق تحيا مصر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن يسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات تصل إلى 3 سنوات ولن يتم دفع أى قسط إلا بعد تعيين المتدرب فى عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله وتختلف تكلفة التدريب باختلاف التخصص.