شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تحتفل بزيارة رئيس فرنسا الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران بزيارة فاليري جيسكار دايستج رئيس فرنسا الأسبق والذي يزور مصر حاليا في جولة سياحية بالقصر واسوان. والجدير بالذكر أن رئيس فرنسا الأسبق قد زار امس الاثنين منطقة الأهرامات بصحبة زوجته وتوجه بعد ذلك الي مدينتى الأقصر واسوان لزيارة المعالم السياحية هناك.

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