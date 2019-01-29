شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تفتح 7 مكاتب توثيق مطورة إنشائيا وتقنيا بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة العدل، صباح اليوم، 7 مكاتب توثيق مميكنة بمحافظة الإسكندرية، والتى تم تطويرها بشكل إنشائى جديد وعلى أعلى مستوى تقنى، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات.

وأناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى فى افتتاح مكاتب توثيق بمختلف أنحاء المحافظة.

يأتى الافتتاح في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يستهدف توفير خدمات التوثيق لكافة المواطنين بمحافظات الجمهورية بأقصى سرعة وبأقل جهد عن طريق ميكنة كافة الاجراءات، وهو ما يحقق صالح المواطنين والعاملين في آن واحد.

وشملت الافتتاحات 6 مكاتب للتوثيق، 3 منها بأحياء سيدي جابر والرمل والمعمورة قد تم تطويرها بالكامل سواء من النواحي الإنشائية أو التقنية أو من حيث الخدمات المقدمة، بينما تم رفع كفاءة مكتبى محرم بك والمنتزه الي جانب مكتب توثيق الاسكندرية النموذجي بمحكمة شرق الاسكندرية بالمنشية، وبهذا تكون اغلب مكاتب توثيق محافظة الاسكندرية الآن تتمتع ببنية إنشائية متطورة مزودة ومدعمة بوسائل واساليب تقنية حديثة تيسر علي مقدم الخدمة وطالبها.





كما اثمر التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات عن انشاء مكتب توثيق العامرية ثان، وهو مكتب جديد يخدم منطقة كتلتها السكانية ذات كثافة عالية، وقد تم إنشاؤه على ذات النسق التقنى للجيل الجديد من مكاتب التوثيق.





جدير بالذكر، أن كافة المكاتب المستحدثة تعمل بنظام الشباك الواحد، وهو آلية عمل تتغلب علي بعض المشاكل والمعوقات التي كان يعاني منها المواطن سابقا مثل كثافة العمل ومحدودية العمالة وبطء الاجراءات واهدار الوقت، كما تستخدم المكاتب وسائل تكنولوجية مساعدة مثل بصمة الاصبع والنداء الآلي مما يساهم في دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف علي آداء مهامه الوظيفية، ويحقق الراحة للمواطنين.